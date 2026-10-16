Коварная сметана Кот сидит перед пустой миской, Притворился сонной киской: «Я сметану не лизал, Я на страже тут лежал! А что белые усы — То роса от колбасы!» Длинная такса По бульвару такса шла, Булку с маслом унесла.
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