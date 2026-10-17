Компания первой в стране запустила платную подписку на данные дистанционного зондирования Земли Первая в России платная подписка на данные дистанционного зондирования Земли от компании «Спутникс», входящей в АФК «Система», ежемесячно привлекает тысячи обращений.
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