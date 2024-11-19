«Единая Россия» предлагает сделать самбо обязательным уроком физкультуры

А также – провести в каждом регионе турниры по этому виду спорта к 80-летию Великой Победы. Инициативы озвучил врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев на пленарном заседании форума «Россия – Zа самбо», который проходит во Всероссийский день самбо в Уфе.