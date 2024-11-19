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«Единая Россия» предлагает сделать самбо обязательным уроком физкультуры

«Единая Россия» предлагает сделать самбо обязательным уроком физкультуры

А также – провести в каждом регионе турниры по этому виду спорта к 80-летию Великой Победы. Инициативы озвучил врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев на пленарном заседании форума «Россия – Zа самбо», который проходит во Всероссийский день самбо в Уфе.

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Комментарии
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МЕ
Михаил Е
А вместо ЕГЭ проводить броски минобразов в окно.
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