Popcaketv

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Лучше бы не брал от него трубку! Ви позвонил Чонгуку и официально сообщил о расставании: «Не жди меня. Все кончено»

Лучше бы не брал от него трубку! Ви позвонил Чонгуку и официально сообщил о расставании: «Не жди меня. Все кончено»

Чонгук (Jungkook) в последние несколько недель проводит много времени наедине с собой. Он не пускает никого из друзей в свой мир, потому что любит переживать тяжелые моменты в одиночестве.

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