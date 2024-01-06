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Пингвин убежал от охотившегося на него морского леопарда, а потом начал с ним ругаться. Видео

Пингвин убежал от охотившегося на него морского леопарда, а потом начал с ним ругаться. Видео

Маленький пингвин проворно маневрируя по воде, уходя от преследования морского леопарда. Как только он выкатился на лед, вместо того чтобы продолжать бегство, он решил остановиться и начал выражать свою недовольство в сторону леопарда.

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Комментарии
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Олег Aзаров
Обматерил леопарда, тот и офонарел!..🤣
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18 час.
Робинзон Робинзонов
Да. И в животном мире произошли большие перемены.
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10 час.

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