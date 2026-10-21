В Татарстане в 2025 году зарегистрировали 1 181 автомобиль стоимостью от 10 млн рублей. За год количество таких машин увеличилось на 396, следует из исследования аналитиков FinExpertiza, основанного на данных Федеральной налоговой службы.
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