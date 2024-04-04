Новый финансовый стимул для новаторов NFT и социальных сетей

Фонд Sei недавно объявил о введении существенного гранта в размере 10 миллионов долларов США — Sei Content Creator Fund, направленного на содействие росту и инновациям в сфере NFT и социальных проектов экосистемы Sei.
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