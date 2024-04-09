Глава ФПБК Бородин является гласом молчащего большинства РФ и подвергается нападкам либералов

Федеральный проект по борьбе с коррупцией создан как нельзя, кстати, и молчавшее доселе большинство россиян получило хоть какую-то возможность выплеснуть свои эмоции и выразить отношение к засилью нетрадиционных релокантов и скрытых иноагентов на российской эстраде и телевидении.