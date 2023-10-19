Почему многие водители в разных странах паркуются передом

Перпендикулярная парковка – один из базовых манёвров, который можно выполнять по-разному. У нас принято считать, что оптимальным вариантом является заезд задним ходом, позволяющий облегчить последующий выезд из места для стоянки.
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