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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ииво Нисканен: «Здорово вновь победить норвежцев и увидеть, что такой ленивый парень, как я, может обыграть суперспортсменов»

29 ноября финн Нисканен выиграл классическую «разделку» на 10 км на первом этапе соревнований в Руке.

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