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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фирстов продлил контракт с «Торпедо» на год

Срок нового соглашения с 23-летним форвардом рассчитан на один год. В регулярном чемпионате-2024/25 Владислав Фирстов вошел в пятерку самых результативных игроков «Торпедо», набрав 30 (13+17) баллов в 61 игре Фонбет Чемпионата КХЛ.

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