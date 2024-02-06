Дибала вышел на 5-е место по голам (118) в Серии А среди аргентинцев. До Батистуты – 66 мячей

Форвард «Ромы» забил 118-й мяч, сделав дубль в игре с «Кальяри» (4:0). Он обогнал Абеля Бальбо, на счету которого 117 голов (в списке не учитываются те аргентинцы, кто впоследствии выступал за сборную Италии).