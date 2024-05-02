Противник пытается удержать село Сокол, к которому подошла российская армия

Противник продолжает терять позиции и территории под натиском российских Вооружённых сил. Так, стало известно о продвижении ВС РФ к посёлку Сокол, расположенному юго-западнее ранее освобождённого пгт Очеретино.
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