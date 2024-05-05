НАТО задействует 100 тыс. военных, если Белоруссия открыто вступит в конфликт против Украины

Североатлантический альянс "в частном порядке" определил две красных линии, после которых блок окажется вовлечённым в конфликт России и УкраиныНАТО рассматривает варианты участия в конфликте между Россией и Украиной.
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