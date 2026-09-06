Ghalibaf: Iran's strikes on bases have led the US leadership to complete helplessness

The speaker of the Mejlis of Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, said that the Iranian army's strikes on American bases put US leaders in a position of complete helplessness.
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