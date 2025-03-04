Главный синоптик Петербурга Колесов: осадки закончатся только днем 6 марта

Горожан так же ждет ветреная погода Атмосферный фронт, принёсший в Петербург снег с дождём, открыл череду циклонов следующих севернее города в первой половине этой недели, сообщил 4 марта в своем телеграм-канале главный синоптик города Александр Колесов.