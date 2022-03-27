Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ludmila alechshenko (Koroleva)
    Сволочь, а он не хочет помочь детям Донбасса?Гасли представил ...
  • Evgeniy LeV
    Гасли-гасли...  и погасли!  ДБ!Гасли представил ...
  • Сергей Рузманов
    На хрена ты извинялся, слабак? За то, как они гнобят наших спортсменов, меньше чем мерзавцами их не стоит называтьТренер мужской сб...

Елена Вяльбе: «Устюгов не сможет вернуться на уровень лучших лет. Он сам это понимает. Каждому овощу свое время»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что олимпийский чемпион Сергей Устюгов не сможет вернуться на свой лучший уровень.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх