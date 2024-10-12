СК завел уголовное дело против наемника из США Бейлса

В СКР сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении американского наемника Деррика Бейлса.По информации ведомства, американцу вменяются совершение теракта, убийства, незаконное пересечение госграницы, посягательство на жизнь правоохранителей и другие преступления.
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