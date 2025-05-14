Мать основателя группы «Ласковый май» Кузнецова судится с вдовой Шатунова

МОСКВА, 14 мая, ФедералПресс. Согласно информации, содержащейся в официальных судебных документах, Валентина Кузнецова – мать основателя группы «Ласковый май» Сергея Кузнецова – обратилась в суд с иском против вдовы Юрия Шатунова.
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