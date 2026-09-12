Врач Белоусов: ягоды малины теряют мало полезных веществ при варке

Малиновое варенье сохраняет часть полезных свойств ягоды даже после термической обработки. В частности, в нем остаются органические кислоты, полифенолы и небольшое количество природных салицилатов, хотя часть витамина C при варке разрушается.
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