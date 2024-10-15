Представлен электрический кроссовер Voyah Courage по цене Lada Aura

На китайском рынке в сегменте кроссоверов появился новый игрок, готовый, не побоимся сказать, перевернуть представления покупателей о доступных электромобилях премиум-класса – Voyah Courage (известный как Zhiyin на внутреннем рынке).
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