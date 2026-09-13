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ИА Регнум

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Глава минэнерго США Райт допустил возможность поставлять Ирану ядерное топливо

Глава минэнерго США Райт допустил возможность поставлять Ирану ядерное топливо

США будут готовы поставлять Ирану ядерное топливо при решении вопроса с ядерной программой Исламской Республики.

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