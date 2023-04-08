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По словам главного нарколога Подмосковья, дети, которые начали курить вейпы, в несколько раз чаще со временем переходят на обычные сигареты

По словам главного нарколога Подмосковья, дети, которые начали курить вейпы, в несколько раз чаще со временем переходят на обычные сигареты

﻿﻿По словам главного нарколога Московской области, дети, начавшие курить вейпы, со временем в несколько раз чаще переходят на обычные сигареты Вейпы не пахнут обычными сигаретами, поэтому родителям гораздо сложнее уличить подростка в зависимости.

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