Яковенко: Киев и Запад обязаны оплатить восстановление новых регионов России Украина и Запад после отказа от Стамбульских договоренностей имеют основания для обязательств профинансировать восстановление новых регионов России, заявил заместитель генерального директора медиагруппы «Россия сегодня», чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.