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Яковенко объяснил, почему Украина и Запад должны России много денег

Яковенко объяснил, почему Украина и Запад должны России много денег

Яковенко: Киев и Запад обязаны оплатить восстановление новых регионов России Украина и Запад после отказа от Стамбульских договоренностей имеют основания для обязательств профинансировать восстановление новых регионов России, заявил заместитель генерального директора медиагруппы «Россия сегодня», чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.

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