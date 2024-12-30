Яковенко: Киев и Запад обязаны оплатить восстановление новых регионов России Украина и Запад после отказа от Стамбульских договоренностей имеют основания для обязательств профинансировать восстановление новых регионов России, заявил заместитель генерального директора медиагруппы «Россия сегодня», чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.
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