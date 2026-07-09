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Татар-информ

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На острове Вертолетный стартовала подготовка нового поколения поисковиков

На острове Вертолетный стартовала подготовка нового поколения поисковиков

Фото предоставлено организаторами На острове Вертолетный в Спасском районе Татарстана 8 июля открылась XII Всероссийская школа поисковика «Поисковый фронт» – один из крупнейших образовательных проектов поискового движения России.

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