На острове Вертолетный стартовала подготовка нового поколения поисковиков

Фото предоставлено организаторами На острове Вертолетный в Спасском районе Татарстана 8 июля открылась XII Всероссийская школа поисковика «Поисковый фронт» – один из крупнейших образовательных проектов поискового движения России.
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