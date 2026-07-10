Театр абсурда
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Театр абсурда

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Вице-премьер о дефиците топлива: «Мы должны признавать, что есть проблемы»

Вице-премьер о дефиците топлива: «Мы должны признавать, что есть проблемы»

"Мы должны признавать, что [на топливном рынке] есть проблемы и есть дефицит, из-за которого мы наблюдаем очереди.

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