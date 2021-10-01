Путин приказал снизить нагрузку на детей. Отец восьмиклассника из Новосибирска его поддержал — он считает школу сектой

Александр МазурокДети и семьяПутин приказал снизить нагрузку на детей. Отец восьмиклассника из Новосибирска его поддержал — он считает школу сектойДмитрий Косенко рассуждает о слишком высокой загруженности школьников и сложных домашних заданиях .Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNikolai BaranixinА вот чтобы не было этой "чрезмерной загруженности", надо -выкинуть из школьной программы все ненужное. Как-то -пение, рисование, хореографию, познание себя, оригами, все до единого кружки, половое воспитание( это -особенно!), ну, и так далее. И учить в школе только нужному -русский язык, математика, история, география. А чтобы уж совсем все привести в ажур - а просто взять, да и вернуть советское образование.Комментировать
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