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«Враг в полукотлах»: ВСУ бросают сразу 7 армейских бригад к Бердычам и Семёновке, чтобы остановить ВС России: Новости СВО, к утру 07.03.2024 г., последние данные о проведении специальной военной операции России на Украине

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