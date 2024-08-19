На Камчатке насчитали более 250 афтершоков после землетрясения

На Камчатке произошло более 250 повторных толчков после сильного землетрясения. Как сообщили в пресс-службе Камчатского филиала ФИЦ Единой геофизической службы РАН, в ближайшую неделю в регионе возможны подземные толчки магнитудой 5–6.