На Камчатке насчитали более 250 афтершоков после землетрясения

На Камчатке произошло более 250 повторных толчков после сильного землетрясения. Как сообщили в пресс-службе Камчатского филиала ФИЦ Единой геофизической службы РАН, в ближайшую неделю в регионе возможны подземные толчки магнитудой 5–6.
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