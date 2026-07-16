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Искусственный интеллект помогает следить за остановками в Подмосковье

Искусственный интеллект помогает следить за остановками в Подмосковье

С начала 2026 года система искусственного интеллекта (ИИ) выявила более 34,9 тысячи случаев образования очередей и свыше 3,2 тысячи фактов нарушения чистоты на остановках общественного транспорта в Московской области.

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