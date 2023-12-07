Хотите повоевать с Россией?

Театр абсурда
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Театр абсурда

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Комментарии
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Юрий анин
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13 час.
Юрий анин
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13 час.
Игорь Прийма
Так они выживают в этой &quot;всемирной помойке&quot;, где чёрных никогда не считали, не считают и не будут считать за людей НИКОГДА !!!
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6 час.

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