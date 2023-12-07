Хотите повоевать с Россией?

Валерий Панов В США заявили, что не позволят РФ одержать победу в конфликте на Украине США — «самая могущественная страна на Земле», заявил глава Пентагона Ллойд Остин, выступая на Рейгановском форуме по национальной обороне.
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Комментарии
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Юрий анин
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13 час.
Юрий анин
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13 час.
Игорь Прийма
Так они выживают в этой "всемирной помойке", где чёрных никогда не считали, не считают и не будут считать за людей НИКОГДА !!!
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6 час.
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