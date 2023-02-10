В Нижегородской области стартовал приём заявок на конкурсные прослушивания для участия в международном фестивале-конкурсе театральных коллективов и художественного слова Весь мир театр, который пройдёт в рамках Года педагога и наставника в России.
В Нижегородской области стартовал приём заявок на конкурсные прослушивания для участия в международном фестивале-конкурсе театральных коллективов и художественного слова Весь мир театр, который пройдёт в рамках Года педагога и наставника в России.
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