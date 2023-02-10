Нижегородская правда

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В Нижегородской области стартовал приём заявок на международный фестиваль-конкурс «Весь мир – театр»

В Нижегородской области стартовал приём заявок на конкурсные прослушивания для участия в международном фестивале-конкурсе театральных коллективов и художественного слова Весь мир театр, который пройдёт в рамках Года педагога и наставника в России.

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