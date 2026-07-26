Современные условия для обучения: в Вичуге по нацпроекту преобразили школу №10

Как школа, которая в 2026 году отмечает 90-летний юбилей, отработала первые месяцы после масштабного ремонта по национальному проекту «Молодежь и дети», посмотрел губернатор Станислав Воскресенский в ходе рабочей поездки в Вичугу 21 июля.
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