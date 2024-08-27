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Российская система ПВО сбила пять украинских беспилотников

Российская система ПВО сбила пять украинских беспилотников

Российская система противовоздушной обороны в ночь на вторник, 27 августа, сорвала очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации.

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