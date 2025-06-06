Два инфаркта подряд: актер из «Убойной силы» Шелестун умер после выписки

В возрасте 50 лет в Санкт-Петербурге умер актер Константин Шелестун, сыгравший роли более чем в 80 кинопроектах, включая популярные «Бандитский Петербург», «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей» и другие.
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