Камала Харрис обратилась к нации после поражения на выборах

Камала Харрис выступила перед своими сторонниками после неудачи на выборах. Она выразила благодарность всем, кто ее поддерживал, и отметила, что итог голосования оказался неожиданным, однако необходимо продолжать борьбу.
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