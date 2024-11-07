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Камала Харрис обратилась к нации после поражения на выборах

Камала Харрис обратилась к нации после поражения на выборах

Камала Харрис выступила перед своими сторонниками после неудачи на выборах. Она выразила благодарность всем, кто ее поддерживал, и отметила, что итог голосования оказался неожиданным, однако необходимо продолжать борьбу.

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