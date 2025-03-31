Медведев: Макрон устранил одного из конкурентов в президенты — Марин Ле Пен

Приговор лидеру правой французской партии Национальное объединение Марин Ле Пен «состряпан» для устранения конкурента на президентских выборах 2027 года, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев 31 марта в соцсети «ВКонтакте».
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