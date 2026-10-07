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Царьград

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Уралкалий планирует участвовать в аукционе на Южно-Вишерский участок

Уралкалий планирует участвовать в аукционе на Южно-Вишерский участок

Аукцион на Южно-Вишерский участок Верхнекамского месторождения калийных солей пройдет в 2026 году. Участвовать смогут только компании с более чем 20-летним опытом производства хлористого калия, такие как "Уралкалий".

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