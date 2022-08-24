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В Совфеде заявили об отказе США работать с Россией по биолабораториям

Заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд отказалась работать с российской парламентской комиссией по вопросу американских биолабораторий на Украине, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

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