В Совфеде заявили об отказе США работать с Россией по биолабораториям

Заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд отказалась работать с российской парламентской комиссией по вопросу американских биолабораторий на Украине, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
Заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд отказалась работать с российской парламентской комиссией по вопросу американских биолабораторий на Украине, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
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