Четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиками в Подмосковье

На трассе М7 под Москвой столкнулись маршрутка, два грузовика и Ford.В Подмосковье произошло массовое ДТП с участием общественного транспорта.
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