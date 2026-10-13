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В МАИ придумали пол-амортизатор для вертолетов

В МАИ придумали пол-амортизатор для вертолетов

Ученые Московского авиационного института (МАИ) нашли способ снизить последствия перегрузок при аварийных посадках вертолетов за счет энергопоглощающих элементов в конструкции пола.

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