Пассажирский самолет не смог взлететь и врезался в кусты в Хабаровском крае

Пассажирский самолет Ан-24, принадлежащий авиакомпании «Хабаровские авиалинии», выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Нелькана (Хабаровский край) во время неудачной попытки взлета и врезался в кусты.