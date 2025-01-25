Пассажирский самолет не смог взлететь и врезался в кусты в Хабаровском крае

Пассажирский самолет Ан-24, принадлежащий авиакомпании «Хабаровские авиалинии», выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Нелькана (Хабаровский край) во время неудачной попытки взлета и врезался в кусты.
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