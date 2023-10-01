The Athletic: Кузнецов отлично подходит, чтобы помочь Овечкину побить рекорд Гретцки

Издание The Athletic в материале, посвящённом «Вашингтон Кэпиталз», высказалась о ситуации вокруг нападающего Евгения Кузнецоваавтор фото: НХЛИздание The Athletic в материале, посвящённом «Вашингтон Кэпиталз», высказалась о ситуации вокруг нападающего Евгения Кузнецова.