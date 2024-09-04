12 популярных советов по выживанию, которые могут вас убить

В советах о том, как выживать в экстремальных ситуациях, в наши дни недостатка нет. Многочисленные телевизионные шоу, кинофильмы, профильные форумы и специальная литература старательно снабжают нас информацией, призванной спасти жизнь в наиболее опасные моменты.
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