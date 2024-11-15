Tagesspiegel: разговор Путина и Шольца стал сигналом для Киева

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца послужил недвусмысленным сигналом для Украины о будущих переговорах, передает RT со ссылкой на немецкую газету Tagesspiegel.
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