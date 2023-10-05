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Лучшие друзья гастарбайтеров. США и Великобритания спонсировали завоз мигрантов в Россию

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Комментарии
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ИП
Иван Петров
Ещё вопросы есть ?!
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20 час.
Alexp69
Ну, я бы не сказал, что в Ярославле присутствие мигрантов незаметно. Ещё как заметно.
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16 час.
Андрей Павлов
Власть в обнимку с олигархатом расслабилась и получает удовольствие. Денюжки то капают... А то, что народ недоволен... Так он всегда недоволен, не понимает, глупый, своего счастья. И что самое приятное, мирным путем он согласно нашему законодательству ничего изменить не может. Ибо законы писаны для власти и олигархата, но никак не для народа. Поэтому мигранты, находясь под защитой власти, и наглеют.
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15 час.

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