Спотовый рынок криптовалют продемонстрировал устойчивость при падении курсов

В понедельник на рынке криптовалют наблюдалась высокая волатильность. Значительное снижение капитализации и цены Bitcoin в первой половине дня, сменилось боковым движением пополудни и вечером инвесторы приступили к агрессивным покупкам цифровых активов.
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