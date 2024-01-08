В горах Сочи готовятся к сильнейшему снегопаду, горнолыжные курорты предупреждают о закрытии трасс

В связи с этим на высотах свыше 1500 метров над уровнем моря объявлена лавиноопасность. По указанию главы Сочи Алексея Копайгородского, ситуацию контролирует городской оперативный штаб, а все городские службы работают в режиме повышенной готовности, сообщили в мэрии города-курорта.