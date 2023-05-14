ВК Пресс

222 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Константин Немов
    Клоун долго не протянет , изомнил из себя бога а на самом деле дерьмо 💩💩💩👎👎👎Зеленский чувству...
  • Сергей Андросов
    Чувствовать он будет когда ему кол в анал вставят!Зеленский чувству...
  • лина любимцева
    Светлая память погибшим воинам!!... Соболезнования родным... Дай Бог им сил пережить эту беду...Почему полковники...

В Хмельницком на Украине ночью «Кинжалами» уничтожен груз вооружений из Дании, ФРГ и Японии

В Хмельницком на Украине ночью «Кинжалами» уничтожен груз вооружений из Дании, ФРГ и Японии

По данным Эдуарда Басурина (https://t.me/basurin_e/1638), в Хмельницком после удара ВКС России был уничтожен боекомплект для танков Leopard и Marder.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх