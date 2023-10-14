Планетарное мытье рук и сбор осенних листьев: какой праздник сегодня отмечают в России и мире Анна ФедороваВ октябре, в период осени, мы встречаем множество интересных праздников, и одним из них является Всемирный день мытья рук, который ежегодно отмечается во второй месяц этого чудесного времени года.